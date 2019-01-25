شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات مقابل الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم والان مع التفاصيل

نرصد سعر الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 25-1-2019، وآخر تطورات أسعار العملات الأجنبية أمام العملة السعودية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي.

وتنشر "السعودية نيوز" تحديث يومى لاسعار الريال السعودى أمام العملات الأجنبية، حرصا منها على تقديم خدمة اقتصادية متكاملة للقارئ السعودى، حيث يحتاج المواطن السعودي والعربي إلي معرفة التغيرات السعرية للريال لانه من العملات الأكثر تداولاً داخل أسواق العملات وجاءت الأسعار على النحو التالي:

1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي

1 يورو = 4.2473 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2354 يورو

1 جنيه استرليني = 4.9176 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2034 جنيه استرليني

1 دولار كندي = 2.8167 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3550 دولار كندي

1 دولار أسترالي = 2.6635 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3754 دولار أسترالي

1 ين ياباني = 0.0341 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 29.2827 ين ياباني