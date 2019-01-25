شكرا لقرائتكم سليمان الراجحي يوجه رسالة لأصحاب التجارب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد رجل الأعمال سليمان الراجحي، أنه لا شك في كون التجارب متغيرات ودروسًا وعبرًا ونجاحًا وفشلًا وأخطاءً.

وقال الراجحي: إن القائمين على التجارب مُعرّضون أكثر من غيرهم للنقد؛ لأن التجربة لا تهتدي بقانون قديم، أو عرف سابق، وإنما تهتدي بأمل شجاع متوجه نحو المستقبل.

ونصح الراجحي من لديه تجربة في أي مجال أن يعرضها لغيره، وألا يمنعه النقد من ذلك.

وتابع: “الانسحاب من التجارب الفاشلة هو الفشل بعينه، والأولى الاستفادة من الفشل بمراجعة العوامل التي تسببت فيه، وأخذ الفائدة من الدروس للانطلاق إلى تجربة أخرى جديدة، فاحتمال وقوع الفشل في أي مشروع أمر محتمل، والناجح لا يجره الفشل إلى اليأس”.



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