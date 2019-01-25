الان تتابع النيابة توضح السلوكيات المجرمة في نظام البيئة وعقوباتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجّهت النيابة العامة، رسالة إلى المواطن و المقيم للتمتع ببيئة آمنة، مطالبة بالتنبه للسلوكيات المجرمة في النظام العام للبيئة وعقوباتها؛ والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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