شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إنقاذ مواطن من الغرق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عسير)أنقذت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة، اليوم (الجمعة)، مواطن من الغرق أثناء سباحته في شاطئ المحاجي.
وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد المطيري، أنه أثناء قيام أحد الدوريات بعملها المعتاد في حدود مسؤوليات قطاع القحمة، شاهدت مواطن يتعرض لحالة غرق، وتم على الفور إنقاذه وإسعافه لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة.
ودعا المتحدث جميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.
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