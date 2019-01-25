شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية تهنئة لملك ماليزيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية تهنئة للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة تنصيبه ملكاً لماليزيا. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لشاه، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.



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