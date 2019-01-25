شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ السلطان شاه باختياره ملكاً لماليزيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لشاه، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يهنئ السلطان شاه باختياره ملكاً لماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.