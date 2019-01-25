شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: خدمة «وصفتي» لم يتم تعميمها والان نبدء بالتفاصيل

نفى مدير الإعلام والعلاقات العامة بالشؤون الصحية في المنطقة الشرقية مطلق الجلعود لـ«اليوم» تعميم خدمة «وصفتي» على المراكز الصحية في الشرقية. وأشار إلى أن المشروع تم تفعيله بشكل جزئي في بعض المراكز الصحية بالمملكة ومركز واحد في الدمام تجريبيًا، ليقوم بإصدار وصفة إلكترونية يتم صرفها من خلال بعض الصيدليات المتعاقد معها، مؤكدًا أن المشروع لم يتم تعميمه على جميع المراكز حتى يتمكن المواطن من صرف العلاج، وتحتاج المبادرة لوقت للربط بين الصيدليات والمراكز الصحية.

يذكر أن خدمة «وصفتي» تشمل استقبال المستفيد لتسجيل بياناته بطريقة سهلة تحتوي على تاريخه المرضي، والتفاعلات الدوائية غير المرغوبة، بحيث يستطيع المستفيد صرف الدواء من الصيدلية الأقرب إليه مجانًا.