شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: خدمة «وصفتي» لم يتم تعميمها والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن خدمة «وصفتي» تشمل استقبال المستفيد لتسجيل بياناته بطريقة سهلة تحتوي على تاريخه المرضي، والتفاعلات الدوائية غير المرغوبة، بحيث يستطيع المستفيد صرف الدواء من الصيدلية الأقرب إليه مجانًا.
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