شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على موسم الروبيان بالشرقية الجمعة القادم والان نبدء بالتفاصيل

يسدل الستار يوم الجمعة القادم على موسم الروبيان بسواحل الخليج بعد 6 أشهر من انطلاقته في مطلع أغسطس الماضي، فيما وصف الصيادون الموسم بالضعيف نسبيا؛ جراء التفاوت الكبير في إجمالي حصيلة صيد المركب الواحد في الرحلة الواحدة، حيث بلغت حصيلة المركب الواحد خلال الجولة الأولى «الأسبوع الأول» 1120 – 1600 كغم، فيما بلغت الحصيلة في الأسبوع الماضي 100 – 200 كغم.

وقال صيادون بالمنطقة الشرقية: إن حظر صيد الروبيان يبدأ فعليا يوم الجمعة القادم، مشيرين إلى أن الآمال المعقودة على موسم الروبيان تراجعت منذ الشهر الثاني، حيث انخفضت كمية الصيد بنسبة 50% تقريبا منذ الشهر الثاني، مؤكدين أن حصيلة المركب الواحد في الرحلة الواحدة «3 أيام» لم تتجاوز 500 – 650 كغم.

وأوضح عيسى الصويتي «صياد»، أن العديد من المراكب بدأت في التحول باتجاه ممارسة صيد الأسماك مع اقتراب موسم الروبيان من النهاية، مقدرا حجم عدد المراكب المتحولة لصيد الأسماك بنحو 40%، فيما ينتظر استبدال جميع المراكب للبطاقة «الزهرية» الخاصة بصيد الروبيان إلى البطاقة «الزرقاء» الخاصة بصيد الأسماك خلال الأسبوع القادم، واصفا موسم الروبيان الحالي بغير المستقر؛ نظرا للتفاوت الكبير في حصيلة الصيد في مختلف الجولات، مؤكدا أن الأسعار استمرت عند مستويات مستقرة طيلة الموسم، لكن الأسعار بدأت في الارتفاع مع اقتراب الموسم من النهاية.

وأكد محمد المحيشي «بائع»، أن كميات الروبيان تراجعت خلال الأسبوع الجاري في المزاد الصباحي، لافتا إلى أن الكمية لا تتجاوز 30 – 40 ثلاجة مقابل 200 – 250 ثلاجة في بداية الموسم، مبينا أن الأسعار سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الجاري بالمقارنة مع الأسعار طيلة الأشهر الخمسة الماضية، موضحا أن سعر الثلاجة قفز إلى 1700 ريال مقابل 1300 ريال للثلاجة للحجم الوسط بمنتصف الموسم، بينما قفز السعر بالنسبة للحجم الكبير إلى 2000 ريال مقابل 1400 ريال للثلاجة في منتصف الموسم.

وذكر فتحي البن علي «صياد»، أن تراجع كمية الصيد مع بدء العد التنازلي لنهاية موسم الروبيان انعكس على القيمة السوقية، لافتا إلى أن الأسعار سجلت أعلى قيمة منذ بداية الموسم، حيث تراوحت بين 1500 – 2000 ريال للثلاجة «32 كغم» بالنسبة للحجم الكبير و 1100 – 1200 ريال للثلاجة للحجم المتوسط، مبينا أن كمية الصيد في الجولة الأولى لبدء الموسم سجلت كمية كبيرة، حيث بلغت 1120 – 1600 كغم تقريبا، مؤكدا أن كمية الصيد بدأت في التراجع التدريجي منذ الشهر الثاني واستمرت الكميات عند مستويات محددة حتى الشهر الخامس، مشيرا إلى أن حصيلة الصيد في الشهر الأخير تراجعت كثيرا لتصل إلى 500 – 650 كغم تقريبا للمركب الواحد.