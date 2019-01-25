خادم الحرمين وولي العهد السعودي يهنئان ملك ماليزيا الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا.
وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية تهنئة، الجمعة، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لملك ماليزيا ولشعبه الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد خادم الحرمين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة مماثلة أعرب خلالها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لملك ماليزيا، والمزيد من التقدم والرقي لشعب ماليزيا الشقيق.
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