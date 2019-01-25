شكرا لقرائتكم الإهمال أثناء إشعال الفحم يُشعل مجلسًا في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أخمد الدفاع المدني في نجران، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في مجلس بحي البلد.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق كان بسبب الإهمال أثناء إشعال الفحم، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.

وفي وقت سابق اليوم، أخمد الدفاع المدني في رابغ، حريقًا اندلع في شقة بسبب التماس كهربائي في جهاز التكييف، بدون إصابات.



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