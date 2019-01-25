شكرا لقرائتكم عائض القرني يُجيب.. لماذا نتفاءل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أجاب الشيخ الدكتور عائض القرني على سؤال وجهه إلى متابعيه، وهو “لماذا نتفاءل؟”.

وقال عائض القرني: نتفاءل لأن الله أخبرنا أن بعد العسر يسرًا، قال سُبحانه: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}، أبشر وتفاءل بالخير، فسوف يأتي بعد مشقتك وعُسرك يُسر بإذن الله.

وتابع القرني: “قال تعالى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا}، أي شُبهة واردة فإن القرآن يُفنّدها بأوضح دليل، وأبين حُجّة، وأقوى بُرهان، مع السلامة من الغموض، والإيهام، والضعف، فتبارك مُنزل هذا الكتاب”.



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