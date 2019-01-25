شكرا لقرائتكم أستاذ اقتصاد يوضح الفارق بين الاستثمار المحلي والأجنبي وأيهما أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود حمد التويجري، أن الاستثمار الأجنبي هو محرك للنشاط الاقتصادي، ولكن لا يعني هذا أنه سوف يكون منافسًا للاستثمار المحلي.

وأضاف التويجري، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الاستثمار بشكل عام محرك للنشاط الاقتصادي ويقوم بالتوظيف، وهذه من أهم المهام التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، وأحيانًا الاستثمارات المحلية تكون قاصرة على مشاريع لتوظيف العمالة المتاحة، ولهذا الدول دومًا ما تتسابق على الاستثمارات الأجنبية؛ لأن دخوله يعني إنشاء مشاريع وتطويع للتكنولوجيا وتوظيف وتحريك للاقتصاد.

ولفت إلى أن الاستثمار المحلي يستفيد من التسهيلات التي يتم منحها للاستثمار الأجنبي، ولكن الأخير يوفر فرص عمل للسعوديين أكثر من المحلي.



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