الان تتابع شاهد.. أمانة المدينة تقوم بأعمال المكافحة بساحات المسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - المدينة المنورة قامت أمانة منطقة المدينة ممثلة في بلدية الحرم وإدارة الصحة العامة بأعمال المكافحة بساحات المسجد النبوي الشريف خلال الفترة المسائية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمانة المدينة تقوم بأعمال المكافحة بساحات المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.