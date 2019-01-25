، الإمارات تُقصي أستراليا وتتأهل لملاقاة قطر في نصف نهائي آسيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.
انتهى الشوط الأول سلبيا بين المنتخبين، تقاسم خلاله كلا المنتخبين أفضلية الشوط من ناحية الاستحواذ وتعدد الفرص. وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 67 ، تمكن علي مبخوت من إحراز هدف الإمارات بعد استغلاله لخطأ دفاعي تمكن من الاستحواذ على الكرة، متجاوزا حارس المرمى ليسكن الكرة في الشباك الأسترالية.
وسيلتقي منتخب الإمارات بمنتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد.
الإمارات تُقصي أستراليا وتتأهل لملاقاة قطر في نصف نهائي آسياعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-01-25
تأهل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.
انتهى الشوط الأول سلبيا بين المنتخبين، تقاسم خلاله كلا المنتخبين أفضلية الشوط من ناحية الاستحواذ وتعدد الفرص. وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 67 ، تمكن علي مبخوت من إحراز هدف الإمارات بعد استغلاله لخطأ دفاعي تمكن من الاستحواذ على الكرة، متجاوزا حارس المرمى ليسكن الكرة في الشباك الأسترالية.
وسيلتقي منتخب الإمارات بمنتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد.
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
09:30 PM
تأهل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.
انتهى الشوط الأول سلبيا بين المنتخبين، تقاسم خلاله كلا المنتخبين أفضلية الشوط من ناحية الاستحواذ وتعدد الفرص. وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 67 ، تمكن علي مبخوت من إحراز هدف الإمارات بعد استغلاله لخطأ دفاعي تمكن من الاستحواذ على الكرة، متجاوزا حارس المرمى ليسكن الكرة في الشباك الأسترالية.
وسيلتقي منتخب الإمارات بمنتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد.
، الإمارات تُقصي أستراليا وتتأهل لملاقاة قطر في نصف نهائي آسيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تُقصي أستراليا وتتأهل لملاقاة قطر في نصف نهائي آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.