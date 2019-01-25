محمد بن مسعود - الدمام - بدايةً من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع تطلق وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد بوكالة الأداء التعليمي وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة التسول حملة التوعية بمخاطر التسول بدايةً من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع. كما تطلق الإدارة العامة للإرشاد بوكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم فعاليات برنامج (رفق) للحد من العنف المدرسي في مدارس التعليم بدءاً من بعد غد الأحد وذلك لتحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي للطلاب. "التعليم” تطلق حملة التوعية بمخاطر التسول وبرنامج " رفق " عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-01-25 تطلق وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد بوكالة الأداء التعليمي وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة التسول حملة التوعية بمخاطر التسول بدايةً من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع. كما تطلق الإدارة العامة للإرشاد بوكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم فعاليات برنامج (رفق) للحد من العنف المدرسي في مدارس التعليم بدءاً من بعد غد الأحد وذلك لتحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي للطلاب. 25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440 08:55 PM بدايةً من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع بدايةً من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع تطلق وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد بوكالة الأداء التعليمي وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة التسول حملة التوعية بمخاطر التسول بدايةً من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع. كما تطلق الإدارة العامة للإرشاد بوكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم فعاليات برنامج (رفق) للحد من العنف المدرسي في مدارس التعليم بدءاً من بعد غد الأحد وذلك لتحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي للطلاب. ، "التعليم” تطلق حملة التوعية بمخاطر التسول وبرنامج " رفق " ،

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