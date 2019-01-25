ضبط مليونين و500 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط نحو 2504037 مخالفًا، منهم 1949024 مخالفًا لنظام الإقامة، و383033 مخالفًا لنظام العمل، و171980 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

جاء ذلك، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت، يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 18/5/1440هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في كل مناطق المملكة.

وقالت وزارة الداخلية، إن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، بلغ 41233 شخصًا، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1852) شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأكد، أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، بلغ 3305 أشخاص.

وأشار إلى أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم؛ لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ (1015) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (984) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (31) سعوديًا.

وأوضح أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بلغ (10647) وافدًا مخالفًا، منهم (8938) رجلًا، و(1709) امرأة.

وأكدت أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (385898) مخالفًا، وإحالة (345075) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية؛ للحصول على وثائق سفر، وإحالة (430271) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (637507) مخالفين.