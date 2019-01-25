شكرا لقرائتكم خبر عن الفحم أشعل النار فى مجلس بنجران والان نبدء بالتفاصيل



< Previous PageNext Page > أخمد مدني نجران حريقاً إندلع في مجلس بحي البلد، بسبب الإهمال أثناء إشعال الفحم دون أي إصابات .

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