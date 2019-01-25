شكرا لقرائتكم الأحوال المدنية للطلاب الدارسين خارج المملكة: 6 رسائل عليكم الانتباه لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعادت الأحوال المدنية تذكير الطلاب الدارسين خارج المملكة بـ6 رسائل عليهم الانتباه لها، أهمها أنه يجب على الطلبة الدارسين في غير دول مجلس التعاون الخليجي، عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية والحرص على تجديدها قبل انتهائها بستة أشهر؛ لتفادي إيقاف الخدمات وإيقاع أي غرامة مالية.

كما شددت الأحوال المدنية على الطلبة الدارسين خارج المملكة، بضرورة الالتزام بالأنظمة، موضحةً أن الحصول على إذن الزواج بغير السعودية، يمكنك من تسجيل واقعة الزواج وتسهيل تسجيل أولادك في السجل المدني.

وطالبت الأحوال الدارسين في الخارج، الحرص على تسجيل المولود لدى أقرب ممثلية للمملكة العربية السعودية خلال 30 يومًا، مشيرة إلى أن سجل الأسرة ليس بوثيقة سفر وإنما إثبات للتابعين داخل المملكة فقط.

وحذرت الدارسين في الخارج، من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية (بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة).

وأخيرًا طالبت الدارسين في الخارج، بالإبلاغ عبر “أبشر” في حال فقدانك لأيٍّ من الوثائق الصادرة عن الأحوال المدنية.



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