شكرا لقرائتكم مازن تركي السديري يكشف تفاصيل جديدة عن والده وتراجعه عن التقاعد في 2011 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد رئيس الأبحاث لدى الراجحي المالية والكاتب الاقتصادي، مازن تركي السديري، أنه لابد أن يتم مواكبة التغيير التقني في التعليم؛ وذلك لأن التقنية سترفع الكفاءة وتساعد الإنسان ولن تكون ضده.

وأضاف في حواره إلى برنامج “بالمختصر” على قناة “إم بي سي 1″، اليوم الجمعة، أنه لابد أن يتم تعزيز مبدأ حرية السوق والذي ينظمه العرض والطلب، موضحًا أن هناك ما يعيق حرية السوق في كل بلد ليس فقط في السعودية.

وتابع مازن تركي السديري أنه لاحظ خروج الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد السعودة، ولهذا يجب التفكر في المستقبل والتغيرات التقنية التي قد تحدث.

وقال مازن السديري: “ندمت على ما حدث بيني وبين إدريس الدريس واعترفنا أن تصرفنا كان خاطئ.. ولا أؤمن باستمرار العداوة”.

وتحدث مازن عن والده الراحل تركي السديري، وشدد على أنه لقي الكثير من التقدير من الوطن والقيادة.. ويعتبر شخصية عامة وأبًا للكثير من الإعلاميين.

وكشف أن والده كان يدرك أن فترة الزمن الذهبي المالي محدودة لذا بدأ وضع مخزون مالي لجريدة الرياض منذ عام 2002، ولكن أتعبه المرض بعد ذلك، وكان يدرك أنه لا يقدر على الاستمرار ويفكر في التقاعد خلال 2010، ولكن أحداث 2011 السياسية حالت دون ذلك، ولكن بعدها بدأ التعب يسيطر عليه بشكل أكبر بعدها ليكون مشرفًا عامًّا على المؤسسة بشكل تشريفي فقط.



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