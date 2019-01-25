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شكرا لقرائتكم التماس كهربائي بالمكيف يحرق شقة في رابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أخمد الدفاع المدني في رابغ، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في شقة بسبب التماس كهربائي في جهاز التكييف.
وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عنه وقوع أي إصابات ولله الحمد.
وأكد الدفاع المدني في وقت سابق أن هناك 3 مسببات لحرائق الالتماس الكهربائي.
ولفت المدني إلى أن المسببات هي، التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، وأخيرًا عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.
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