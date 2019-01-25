شكرا لقرائتكم طفل أربك خطيب الجمعة فكرمه أمام المصلين.. هذه قصته المؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كرم خطيب مسجد طفلًا، عقب صلاة الجمعة اليوم، أمام المصلين على الرغم من أنه أربكه.

وقال الخطيب للحضور عقب صلاة الجمعة: إنه يشاهد الطفل منذ أكثر من جمعة وهو يجلس بجوار والده وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكان يستمع إلى الخطبة ويترجم لوالده، داعيًا أن يكون الطفل قرة عين لوالده وأن يحفظه.

وقال الخطيب: “والله إني عندما شاهدته أول مرة ارتبكت وأنا على المنبر فكيف أنزل إلى مستواه وأقول عبارات يفهمها ويترجمها إلى والده”.

ولم يتضح مكان المسجد أو تفاصيل أخرى عن الواقعة المؤثرة.



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