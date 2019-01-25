الان تتابع الأرصاد: الغبار يضرب 9 مناطق في المملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/01/26 في المملكة.
وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية”.
وشملت التوقعات أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على تبوك، الجوف، المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
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