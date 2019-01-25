ننشر شرح بكيفية الاستعلام عن المساعده المقطوعه برقم السجل عبر موقع نجوم مصرية، حيث انها لا تصرف بموعد محدد ولا بشكل دوري، ويتم صرفها ولكن بشكل متقطع، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذا الدعم للمستفيدين من أجل تحسين ظروف المعيشة، ويذكر أن المقطوعة يتم صرفها بشروط معينة وللأشخاص السعوديين ذات الدخل المنخفض والمحدود، ويمكن الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل او برقم الطلب من خلال اتباع الشرح التالي.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

عادة ما نجد سؤال كيف اعرف حالتي فى المساعدة المقطوعه يتردد بكثرة بين المواطنين المتقدمين على المساعدة المقطوعة، ويمكن الاستعلام عنها برقم الطلب من خلال هذه الخطوات:

كيف احصل على رقم طلب المقطوعة

ونجد العديد من الأشخاص يبحثون عن كيف أحصل على رقم طلب المقطوعة، فيمكن الاتصال على كلا من الرقم 0112915588 من الهاتف، او من خلال التلفون الارضي على 8001222777، وإدخال رقم السجل المدنى، ثم الضغط على رقم 2 لطلب البرامج المساندة، ثم رقم 1 الخاص بالمقطوعة، ويتم سماع رقم الطلب الخاص بك، ولابد من تدوينة حتى يتم الإستعانة فى فى عملية الاستعلام، وكانت هذه الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعه.