أمير الباحة يتفاعل مع حالة عواطف الغامدي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)تفاعل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود مع ما نشرته مواطنة تدعى "عواطف الغامدي"، في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا أمير الباحة المواطنة إلى زيارته في ديوان الإمارة الأسبوع القادم لتلبية احتياجاتها، بحسب ما أعلنت الإمارة في بيان عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم (الجمعة).
وكتبت الإمارة عبر حسابها في "تويتر" :"وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بدعوة المواطنة عواطف الغامدي التي نُشرت حالتها بأحد الحسابات في «تويتر» تحت هاشتاق #ام_تقف_عاجزه_امام_صغارها لزيارته بديوان الامارة الأسبوع القادم لتلبية احتياجاتها، وذلك في لفتة إنسانية من أمير المنطقة".
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