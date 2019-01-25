شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى الأول لمنسقات الموهوبات يختتم فعالياته بـ5 توصيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أختتم أمس (الخميس) الملتقى العلمي الأول لمنسقات الموهوبات بمدارس جدة الذي نظمته إدارة الموهوبات بتعليم جدة، واستضافت أكاديمية وعد العالمية فعالياته.

و خلص الملتقى إلى خمس توصيات شملت إنشاء أكاديمية تهتم بالموهبة والبيئة الأسرية للموهوب، وعقد شراكات بين إدارات التعليم في مناطق المملكة مع القطاع الخاص بهدف دعم وتمويل الأفكار الابتكارية، إلى جانب إقامة دورات تدريبية وندوات للمحكمين في مجال التحكيم العلمي.

وأكدت توصيات الملتقى على أهمية تعزيز القوة البشرية للتعلم والتدريب حول نظام حماية الملكية الفكرية، وضرورة قيام مؤسسات وقطاعات مجتمعية بدعم وتبني الباحثين الموهوبين في المدارس.

من جانبها أبانت مديرة إدارة الموهوبات نوره الغامدي أن الملتقى العلمي الأول يؤسس لإطار جديد من البحوث التطويرية للطالبات الموهوبات تدعم بنية ابتكارية متكاملة و تقود إلى الاقتصاد المبني على المعرفة بمقاييسه العالمية.يذكر أن فعاليات اليوم الختامي للملتقى، شملت مناقشة العديد من المحاور وأوراق العمل والورش التدريبية، الرامية إلى دعم البحث العلمي والباحثات الموهوبات بالمدارس وتأكيدا لدور المنسقات في تقديم الرعاية والمساندة للطالبات المتميزات في مجال الأبحاث العلمية.