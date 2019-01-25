انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في دورته الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق اليوم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في دورته الأولى، في ملهم شمال الرياض، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ويستمر حتى الثالث من فبراير المقبل، حيث يعد المحفل الدولي الأهم والأضخم في مجال تربية الصقور من حيث الجوائز التي تتجاوز قيمتها 17 مليون ريال، وسط إقبال كبير من هواة الصيد ومربي الصقور وعشاق الرحلات البرية من داخل المملكة وخارجها.

ويسعى نادي الصقور من خلال المهرجان، الذي يقام على مساحة 650 ألف م2، إلى جمع هواة الصقور لتبادل الخبرة والمعرفة فيما بينهم في مكان وزمان واحد، وتشجيعهم وتقديم الدعم لهذا النوع من الهوايات التراثية العريقة، وإضفاء روح التنافس بينهم، إضافة إلى التعريف بالموروث الثقافي لأبناء الجزيرة العربية، بما يعكس اهتمام المملكة بالصقارين والصقور، فضلا عن ترسيخ المفاهيم الثقافية والبيئية عن هذا الإرث الأصيل، ولا سيما أن المملكة تعد إحدى الدول الـ11 المدرجة ضمن لائحة اليونيسكو للدول المربية للصقور، وتعد موطنا لأنواع مختلفة منها، وممرا مهما لصقور أخرى مهاجرة.

ويشهد المهرجان فعاليات وأنشطة متنوعة، في القرية التراثية التي تجمع تحت مظلتها أقساما ترفيهية وثقافية وتعليمية عدة أهمها: متحف الصقور، والمسرح، والسوق التراثي، ومنطقة المأكولات، والمنطقة التجارية للصقارين، والتخييم ومنطقة الرماية، إذ سجلت الفعاليات إقبالا كبيرا من الزوار منذ الساعات الأولى لانطلاقه .

كما يصاحب المهرجان 7 أمسيات شعرية وغنائية لنجوم الشعر في المملكة والخليج، ومنهم علي بن حمري، وفهد الشهراني، ومطلق بن شوية، وسطام بن شفلوت، ومدغم أبو شيبة، وهادي المنصوري، والمنشدون عبدالعزيز العليوي، وفهد بن فصلا، وبندر بن عوير، وحسين آل لبيد، كما يشهد المهرجان حفلتين غنائيتين، الأولى للفنان خالد عبدالرحمن، والثانية للفنانين جابر الكاسر وعايض.

وخصصت منطقة للصقار الصغير، تسعى إلى صون الهوية الثقافية، ونقل الهواية التاريخية إلى الأجيال القادمة على يد خبراء متخصصين في تربية الصقور.

وسيتمكن زوار المهرجان من الاستمتاع بالمسابقات الخاصة بالصقور، مثل مسابقة مزاين الصقور، ومسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، التي تنقسم إلى فئتين (فرخ، قرناس)، ويشارك فيها الصقور، الحر، شاهين، جير تبع، قرموشة، وجير بيور، ومن المقرر تنظيم أشواط للسعوديين، وأشواط دولية مفتوحة للسعوديين والخليجيين والمشاركين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى أشواط الكؤوس، ومسابقة المزاين المخصصة لفئات الحر والجير بيور (فروخ وقرانيس).