خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا بمناسبة تنصيبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة اختياره ملكا لماليزيا.
وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ملك ماليزيا بمناسبة تنصيبه، معربا عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
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