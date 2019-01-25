، الفيحاء يوقع عقداً مبدئياً مع الحارس الأردني عامر شفيع حتى نهاية الموسم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الفيحاء عقداً مبدئياً مع حارس منتخب الأردن ونادي شباب الأردن ”عامر شفيع“ لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن اتفقت إدارة الفيحاء مع نظيرتها في نادي شباب الأردن على شراء عقد اللاعب، وسيصل اللاعب خلال اليومين القادمين إلى السعودية لإنهاء إجراءات التوقيع الرسمي.
ويعد شفيع “36 سنة” أحد أبرز حراس المرمى في القارة الآسيوية، ومثل منتخب بلاده في العديد من المشاركات الدولية آخرها نهائيات بطولة آسيا 2019 التي أقيمت في دولة الإمارات، وتدرج في تمثيل الفئات السنية للمنتخب الأردني لينضم عام 2000 إلى المنتخب الأول.
مثل عدة أندية أردنية أبرزها نادي الفيصلي واليرموك والوحدات وشباب الأردن، وخاض تجربة احترافية مع نادي الإسماعيلي المصري.
وحقق خلال مسيرته عدة إنجازات أبرزها: الدوري الأردني للمحترفين "5 مواسم"، وكأس الأردن "4 مواسم"، ودرع الاتحاد الأردني " 3 مواسم"، وكأس السوبر الأردني "5 مواسم".
الفيحاء يوقع عقداً مبدئياً مع الحارس الأردني عامر شفيع حتى نهاية الموسمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-25
وقعت إدارة نادي الفيحاء عقداً مبدئياً مع حارس منتخب الأردن ونادي شباب الأردن ”عامر شفيع“ لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن اتفقت إدارة الفيحاء مع نظيرتها في نادي شباب الأردن على شراء عقد اللاعب، وسيصل اللاعب خلال اليومين القادمين إلى السعودية لإنهاء إجراءات التوقيع الرسمي.
ويعد شفيع “36 سنة” أحد أبرز حراس المرمى في القارة الآسيوية، ومثل منتخب بلاده في العديد من المشاركات الدولية آخرها نهائيات بطولة آسيا 2019 التي أقيمت في دولة الإمارات، وتدرج في تمثيل الفئات السنية للمنتخب الأردني لينضم عام 2000 إلى المنتخب الأول.
مثل عدة أندية أردنية أبرزها نادي الفيصلي واليرموك والوحدات وشباب الأردن، وخاض تجربة احترافية مع نادي الإسماعيلي المصري.
وحقق خلال مسيرته عدة إنجازات أبرزها: الدوري الأردني للمحترفين "5 مواسم"، وكأس الأردن "4 مواسم"، ودرع الاتحاد الأردني " 3 مواسم"، وكأس السوبر الأردني "5 مواسم".
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
07:35 PM
وقعت إدارة نادي الفيحاء عقداً مبدئياً مع حارس منتخب الأردن ونادي شباب الأردن ”عامر شفيع“ لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن اتفقت إدارة الفيحاء مع نظيرتها في نادي شباب الأردن على شراء عقد اللاعب، وسيصل اللاعب خلال اليومين القادمين إلى السعودية لإنهاء إجراءات التوقيع الرسمي.
ويعد شفيع “36 سنة” أحد أبرز حراس المرمى في القارة الآسيوية، ومثل منتخب بلاده في العديد من المشاركات الدولية آخرها نهائيات بطولة آسيا 2019 التي أقيمت في دولة الإمارات، وتدرج في تمثيل الفئات السنية للمنتخب الأردني لينضم عام 2000 إلى المنتخب الأول.
مثل عدة أندية أردنية أبرزها نادي الفيصلي واليرموك والوحدات وشباب الأردن، وخاض تجربة احترافية مع نادي الإسماعيلي المصري.
وحقق خلال مسيرته عدة إنجازات أبرزها: الدوري الأردني للمحترفين "5 مواسم"، وكأس الأردن "4 مواسم"، ودرع الاتحاد الأردني " 3 مواسم"، وكأس السوبر الأردني "5 مواسم".
، الفيحاء يوقع عقداً مبدئياً مع الحارس الأردني عامر شفيع حتى نهاية الموسم ،
المصدر : الخليج 365
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