وصول مليونين و700 ألف معتمر إلى المملكة.. وإصدار 3.2 مليون تأشيرة عمرة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 3,270,164 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 18 جمادى الأولى 1440هـ، الموافق 24 يناير 2019.

وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 2,791,438 معتمرًا، في حين وصل عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 449,770 معتمرًا، منهم 321,006 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 128,764 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,341,668 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة، بسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة، مع مطلع العام الهجري الحالي.



ويقيس المؤشر خمسة جوانب رئيسية، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وبلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,020 موظفًا، منهم 8,293 من الذكور، و1,727 من الإناث.

جاء وصول المعتمرين إلى المملكة عبر ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,478,416 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 294,572 معتمرًا، وسجل وصول 18,450 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا، فكان بالترتيب: باكستان 729,117، ثم إندونيسيا 478,513، بعدهما الهند 325,838، ثم اليمن 158,453، وخامسًا ماليزيا بـ151,453 معتمرًا، تأتي بعدها كل من: تركيا 109,049، مصر 102,479، الجزائر 98,636، الأردن 73,270، وبنجلاديش 69,045 معتمرًا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها، من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.