ترقية 680 موظفًا وموظفة من منسوبي أمانة الرياض

أصدر أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، قرارًا بترقية 680 موظفًا وموظفة من منسوبي أمانة منطقة الرياض للمراتب العاشرة فما دون، بعد أن توافرت فيهم شروط الترقية.

وتقدم وكيل الأمين المساعد للاستثمار، والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، المهندس محمد بن عبدالله العقل، بالشكر لأمين منطقة الرياض بالنيابة عن الزملاء المترقين، مثمنًا حرصه واهتمامه بمنسوبي الأمانة.

وعبَّر وكيل الأمين المساعد للاستثمار عن أمنياته بدوام التوفيق، وأن تكون ترقيتهم دافعًا لمزيد من العطاء في مواقعهم الوظيفية.