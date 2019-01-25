السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا



تونس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم , رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جون كلود برو الذي يزور تونس حاليًا.

وتناول اللقاء، سبل دفع علاقات التعاون بين تونس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في العديد من المجالات.

// انتهى //

19:53ت م

0103



تونس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم , رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جون كلود برو الذي يزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء، سبل دفع علاقات التعاون بين تونس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في العديد من المجالات.// انتهى //19:53ت م0103

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