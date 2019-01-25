السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي على اسم جمهورية مقودينا الشمالية



بروكسل 19جمادى الأولى 1440ه الموافق 25يناير 2019م واس

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم باعتماد البرلمان اليوناني نهائياً موافقته على التسمية الجديدة لجمهورية مقدونيا الشمالية .

وقال بيان تم التوقيع عليه من قبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكل من مفوضة الشؤون الخارجية ومفوض شؤون الجوار : إنهم يرحبون بالخطوة الحاسمة بالتصديق على اتفاقية بريسبا، التي اتخذها البرلمان اليوناني اليوم .

وأضاف البيان أنه ومنذ البداية،أيد الاتحاد الأوروبي الاتفاق التاريخي الذي وقعه رئيسا الوزراء اليوناني تسيبراس و المقدوني زاييف، بعد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

واوضح أن الأمر تطلب شجاعة سياسية وقيادة ومسؤولية من جميع الأطراف لحل أحد أكثر الخلافات الراسخة في المنطقة.

// انتهى //

19:49ت م

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بروكسل 19جمادى الأولى 1440ه الموافق 25يناير 2019م واسرحب الاتحاد الأوروبي اليوم باعتماد البرلمان اليوناني نهائياً موافقته على التسمية الجديدة لجمهورية مقدونيا الشمالية .وقال بيان تم التوقيع عليه من قبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكل من مفوضة الشؤون الخارجية ومفوض شؤون الجوار : إنهم يرحبون بالخطوة الحاسمة بالتصديق على اتفاقية بريسبا، التي اتخذها البرلمان اليوناني اليوم .وأضاف البيان أنه ومنذ البداية،أيد الاتحاد الأوروبي الاتفاق التاريخي الذي وقعه رئيسا الوزراء اليوناني تسيبراس و المقدوني زاييف، بعد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.واوضح أن الأمر تطلب شجاعة سياسية وقيادة ومسؤولية من جميع الأطراف لحل أحد أكثر الخلافات الراسخة في المنطقة.// انتهى //19:49ت م0101

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