السعودية اليوم / قوات جيش الاحتلال تقمع مسيرة بلعين وتصيب عددًا من المشاركين بالاختناق



رام الله 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

قمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين : إن جنود قوات جيش الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية، وقاموا برش غاز الفلفل تجاه المشاركين في المسيرة السلمية ، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق، كما قاموا بتصوير تلك الحالات من أعلى الأبراج العسكرية المقامة على الجدار العنصري.

// انتهى //

17:13ت م

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رام الله 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسقمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين : إن جنود قوات جيش الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية، وقاموا برش غاز الفلفل تجاه المشاركين في المسيرة السلمية ، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق، كما قاموا بتصوير تلك الحالات من أعلى الأبراج العسكرية المقامة على الجدار العنصري.// انتهى //17:13ت م0083

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