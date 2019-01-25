شكرا لقرائتكم 736 زيارة تفتيشية لعمل الرياض في أسبوع توقع 137 مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفذ مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حملات تفتيشية مفاجئة مع عدد من الجهات الشريكة، شملت 736 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها أسفرت عن تحرير 137 مخالفة، وإنذار 61 منشأة، وضبط 27 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وجاءت المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش الميداني، للفقرة الـ20 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين.

من جهة أخرى، اجتمع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل أحمد المطوع مع مسؤولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث تم الاتفاق على تكثيف جولات الرقابة المشتركة بين الجهتين لمتابعة الالتزام بقرارات التوطين الشاملة لقطاع السياحة.

وذكر المطوع أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقًا للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، داعيًا المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء رقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق “معًا للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية، مؤكدًا أن مفتشي مكتب العمل سوف يتعاملون مع هذه البلاغات فورًا؛ لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.



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