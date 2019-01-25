شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 2 مليون و500 ألف مخالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 18/ 5/ 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط (2504037) مخالفًا، منهم (1949024) مخالفًا لنظام الإقامة، و(383033) مخالفًا لنظام العمل، و(171980) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (41233) شخصًا، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1852) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3305) أشخاص.

وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1015) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (984) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (31) سعوديًّا.

وأيضًا بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (10647) وافدًا مخالفًا، منهم (8938) رجُلًا، و(1709) نساء.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (385898) مخالفًا، وإحالة (345075) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (430271) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (637507) مخالفين.



مختارات في أول حوار تصافح به “الإندبندنت عربية” قراءها.. بندر بن سلطان: حمد بن جاسم خبير نصف الحقيقة



هدف يشارك بفرع متنقل لتقديم أكثر من 120 وظيفة لأبناء الجوف مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.