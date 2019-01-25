شكرا لقرائتكم المغامسي عن مسابقات الترفيه: خطوة موفقة والتجربة خير برهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على مسابقات هيئة الترفيه التي أعلن عنها قبل أيام تركي آل الشيخ، ومنها المسابقات القرآنية ومسابقة أجمل صوت في رفع الأذان، مشددًا على أنها خطوة موفقة، وستحظى بالكثير من المتنافسين.

وأكد المغامسي في مداخلة هاتفية ببرنامج “ترند السعودية” المذاع على قناة إم بي سي، أن القرآن ورفع الأذان، شعائر عظمى، وينبغي إجلالها بالقدر الذي جاء به الشرع، متابعًا أنه سيكون هناك منافسون في هذا الأمر. وتبقى التجربة خير برهان على أن الخطوة موفقة.

ولفت الشيخ المغامسي إلى أن المجتمع السعودي مجتمع مسلم، وكل ما يقرب إلى الله ستجد النفوس مقبلة عليه، وكل ما يبعد عن الله ستجد النفوس محجمة عنه، داعيًا هيئة الترفيه إلى طرح المزيد من المسابقات والفعاليات في هذا الاتجاه.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن الإستراتيجية الجديدة للهيئة، 3 مسابقات دينية والجوائز بالملايين.

وأطلق رئيس هيئة الترفيه خلال المؤتمر مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم في رمضان والجائزة الأولى 5 مليون ريال، ومسابقة أخرى لأجمل صوت لرفع الأذان والجائزة الأولى بقيمة 2 مليون ريال.

وأكد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة تعمل على تنفيذ المسابقة الدينية الخاصة بأجمل صوت أذان وأجمل تلاوة خلال شهر رمضان المبارك.

كما أطلق رئيس هيئة الترفيه مسابقة ثالثة، وهي رحلة الهجرة والجائزة الأولى مليون ريال.



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