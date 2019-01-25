، التصديق على قانون منح حكم ذاتي للمسلمين في الفلبين ،

- 1/2
- 2/2
قالت لجنة الانتخابات في الفلبين اليوم: إن قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في جنوب البلاد المضطرب تم التصديق عليه في استفتاء جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واختار حوالي 83 في المئة من أكثر من 84ر1 مليون شخص صوتوا يوم الاثنين في خمس مقاطعات، فيما يعرف حاليًا بإقليم مينداناو المسلم ذي الحكم الذاتي، التصديق لإقامة منطقة بانجسامورو الجديدة ذات الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.
وأضافت لجنة الانتخابات أن مدينة كوتاباتو بجنوب البلاد التي لم يتم تضمينها في الإقليم الحالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، قد صوتت لصالح الانضمام للكيان الجديد.
ويعد إقامة منطقة بانجسامورو ذات الحكم الذاتي بندًا رئيسًا من اتفاق سلام تم التوقيع عليه عام 2014 بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية.
وستجرى جولة ثانية من التصويت في السادس من فبراير في إقليمين آخرين، ليسا جزءًا من الإقليم القديم الحالي المتمتع بالحكم الذاتي منذ 29 عامًا، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية.
التصديق على قانون منح حكم ذاتي للمسلمين في الفلبينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-25
قالت لجنة الانتخابات في الفلبين اليوم: إن قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في جنوب البلاد المضطرب تم التصديق عليه في استفتاء جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واختار حوالي 83 في المئة من أكثر من 84ر1 مليون شخص صوتوا يوم الاثنين في خمس مقاطعات، فيما يعرف حاليًا بإقليم مينداناو المسلم ذي الحكم الذاتي، التصديق لإقامة منطقة بانجسامورو الجديدة ذات الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.
وأضافت لجنة الانتخابات أن مدينة كوتاباتو بجنوب البلاد التي لم يتم تضمينها في الإقليم الحالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، قد صوتت لصالح الانضمام للكيان الجديد.
ويعد إقامة منطقة بانجسامورو ذات الحكم الذاتي بندًا رئيسًا من اتفاق سلام تم التوقيع عليه عام 2014 بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية.
وستجرى جولة ثانية من التصويت في السادس من فبراير في إقليمين آخرين، ليسا جزءًا من الإقليم القديم الحالي المتمتع بالحكم الذاتي منذ 29 عامًا، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية.
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
06:52 PM
وافق عليه 83 % من 84ر1 مليون في 5 مقاطعات
قالت لجنة الانتخابات في الفلبين اليوم: إن قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في جنوب البلاد المضطرب تم التصديق عليه في استفتاء جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واختار حوالي 83 في المئة من أكثر من 84ر1 مليون شخص صوتوا يوم الاثنين في خمس مقاطعات، فيما يعرف حاليًا بإقليم مينداناو المسلم ذي الحكم الذاتي، التصديق لإقامة منطقة بانجسامورو الجديدة ذات الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.
وأضافت لجنة الانتخابات أن مدينة كوتاباتو بجنوب البلاد التي لم يتم تضمينها في الإقليم الحالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، قد صوتت لصالح الانضمام للكيان الجديد.
ويعد إقامة منطقة بانجسامورو ذات الحكم الذاتي بندًا رئيسًا من اتفاق سلام تم التوقيع عليه عام 2014 بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية.
وستجرى جولة ثانية من التصويت في السادس من فبراير في إقليمين آخرين، ليسا جزءًا من الإقليم القديم الحالي المتمتع بالحكم الذاتي منذ 29 عامًا، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية.
، التصديق على قانون منح حكم ذاتي للمسلمين في الفلبين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر التصديق على قانون منح حكم ذاتي للمسلمين في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.