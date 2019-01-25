، إدارة الاتفاق تمدد عقد الحارس رايس مبولحي حتى 2022 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتفاق تجديد عقد حارسه الجزائري رايس مبولحي حارس الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد حتى عام 2022.
ووفق ما ذكره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "إدارة النادي جددت عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي حتى عام 2022".
وكان مبولحي البالغ من العمر 32 عاماً قد التحق بنادي الاتفاق، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر قادماً من نادي فيلادلفيا يونيون الأمريكي قبل أن تمدد إدارة الاتفاق عقده في مارس الماضي لمدة ثلاث مواسم.
وسبق لمبولحي اللعب لأندية سسكا صوفيا البلغاري وأجاكسيو الفرنسي وأنطاليا سبور التركي، فضلًا عن تجربة في الدوري الأمريكي مع فيلادلفيا يونيو.
إدارة الاتفاق تمدد عقد الحارس رايس مبولحي حتى 2022صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-25
أعلن نادي الاتفاق تجديد عقد حارسه الجزائري رايس مبولحي حارس الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد حتى عام 2022.
ووفق ما ذكره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "إدارة النادي جددت عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي حتى عام 2022".
وكان مبولحي البالغ من العمر 32 عاماً قد التحق بنادي الاتفاق، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر قادماً من نادي فيلادلفيا يونيون الأمريكي قبل أن تمدد إدارة الاتفاق عقده في مارس الماضي لمدة ثلاث مواسم.
وسبق لمبولحي اللعب لأندية سسكا صوفيا البلغاري وأجاكسيو الفرنسي وأنطاليا سبور التركي، فضلًا عن تجربة في الدوري الأمريكي مع فيلادلفيا يونيو.
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
06:23 PM
أعلن نادي الاتفاق تجديد عقد حارسه الجزائري رايس مبولحي حارس الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد حتى عام 2022.
ووفق ما ذكره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "إدارة النادي جددت عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي حتى عام 2022".
وكان مبولحي البالغ من العمر 32 عاماً قد التحق بنادي الاتفاق، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر قادماً من نادي فيلادلفيا يونيون الأمريكي قبل أن تمدد إدارة الاتفاق عقده في مارس الماضي لمدة ثلاث مواسم.
وسبق لمبولحي اللعب لأندية سسكا صوفيا البلغاري وأجاكسيو الفرنسي وأنطاليا سبور التركي، فضلًا عن تجربة في الدوري الأمريكي مع فيلادلفيا يونيو.
، إدارة الاتفاق تمدد عقد الحارس رايس مبولحي حتى 2022 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الاتفاق تمدد عقد الحارس رايس مبولحي حتى 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.