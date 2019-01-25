، إلى محبي "الهايكنج".. ابتعدوا عن "الدسم".. وهذه أهم الطرق لتجنب الإصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نصائح تقدمها مختصة بطب الأسرة كاشفة أكثر ما يغيب عن وعي الممارسين

حذرت الدكتورة رزان الغصاب، محبي وممارسي رياضة "الهايكنج" من الأكل الدسم والإكثار منه ومن عدم الاستعداد البدني والصحي الجيد قبل ممارسة هذه الرياضة، وطالبتهم بالإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف لإبطاء عملية الهضم والحفاظ على مستوى سكر "الجلوكوز" في الدم، كما طالبت المصابين بالأمراض المزمنة استشارة الطبيب قبل البدء في ممارسة هذه الرياضة.

وقالت "الغصاب"، وهي أحد أطباء الأسرة في مستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض في حديثها لـ"الخليج 365"، أنه مع تحسن الأجواء والطقس خلال هذه الأشهر يُقبل عدد كبير من أفراد المجتمع المهتمين بممارسة الأنشطة الخارجية على الرحلات البرية، وبالأخص ممارسة رياضة المشي في المناطق الجبلية "الهايكنج" التي لاقت في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً من منهم.

وأضافت: "من المهم أخذ الحيطة والحذر والاستعداد الجيد والتام لممارسة أي رحلة رياضية، التي قد تصبح خطيرة وذات أضرار على الجسم في حال عدم اتباع قواعد السلامة الصحية".

وأردفت: "من الأخطاء التي نجدها لدى غالب ممارسي هذه الرياضة هو الأكل الدسم والإكثار منه قبل الرياضة، وهذا من شأنه أن ينتج عنه الخمول للجسد والكسل وقد يسبب الغثيان في حال ممارسة النشاط الشديد بعده، فمن المهم الابتعاد عنه والحصول على الأطعمة القليلة الدسم عالية الكربوهيدات، والغنية بالألياف من أجل إبطاء عملية الهضم والحفاظ على مستوى سكر "الجلوكوز" في الدم".

وكشفت "الغصاب" أن أكثر ما يغيب عن وعي ممارس الرياضة هو عدم التروية الصحيحة والإكثار من شرب السوائل بعد النشاط الرياضي، فمن الجيد إعطاء الجسم الكمية اللازمة من البروتينات التي تعمل على تعويض الجسم بالكميات المستهلكة أثناء النشاط كذلك تعمل على تجنب الآلام المصاحبة للعضلات.

وحول أهم الطرق والأساليب السليمة في تجنب الإصابات الجسدية من هذه الرياضة، قالت "الغصاب" إن هذا النوع من الرياضة يعتبر آمناً نسبياً، لكن هناك بعض المشاكل الصحية التي قد نواجهها مثل إصابات القدم من بثور الاحتكاك والالتواء هي الأكثر شيوعاً، ولمنع مثل هذه الإصابات في "الهايكنج" يجب المحافظة على التركيز في نقاط التقاء القدم مع الأرض من أجل الحفاظ على التوازن خاصة في المناطق الوعرة مع ضرورة ارتداء الحذاء المناسب.

وبينتّ: "كذلك أمراض الحرارة والجفاف قد تكون جزءاً من الحالات، وهذه من السهل تفاديها بالحفاظ على تأمين السوائل الكافية للجسم، وهنا يجب نعيد القول أنه بالاستعداد الجيد والوعي الكامل يمكن تفادي أغلب الإصابات التي قد تحدث لا سمح الله".

وفي نهاية حديثها، طالبت "الغصاب" الأفراد المصابين بالأمراض المزمنة بأخذ استشارة الطبيب قبل مزاولة هذه الرياضة.

يُذكر أن الدكتورة رزان الغصاب، قد نفذت، مؤخراً، حملة توعوية تحت عنوان "ع القوة" تأتي تفعيلاً لدور طبيب الأسرة تجاه المجتمع فيما يتعلق بالنشاط البدني، وقدمت خلالها أهم المعلومات المتعلقة بالنشاط البدني والإصابات الأكثر شيوعاً وكيفية التعامل معها، وذلك بمشاركة الأطباء المقيمين "دبيان القحطاني وأروى القبس ومها العقيلي وعادل يسقي وفايز الرويلي" وبرعاية برنامج تدريب طب الأسرة في مستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض.