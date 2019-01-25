بالصور.. جموع المصلين يصلّون على الشهيد عسيري بـ«محايل»

أدى جموع المصلين بمركز بحر أبوسكينة، التابع لمحافظة محايل بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على شهيد الواجب الرقيب عبدالمحسن بن أحمد محمد عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده، المصلين بالجامع الكبير بالمركز، الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وكذلك تعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم؛ دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.