بالصور.. حريق في مركز تشليح سيارات بالطائف

دون وقوع إصابات..
تمكنت فرق الدفاع المدني بالطائف، اليوم الجمعة، من إخماد حريق اندلع في إحدى الورش المتخصصة بإصلاح السيارات.
وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل تويتر؛ أن الحريق اندلع في مركز تشليح سيارات بمنطقة المعارض، مضيفًا أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين العاملين.
من جهة أخرى، أخمد مدني القطيف، أمس، حريقًا اندلع في ورشة سيارات ومستودع قطع غيار بحي تركية الصناعية، نتج عنه إصابة شخص واحد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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