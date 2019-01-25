خادم الحرمين أكد أن أمن السودان من أمن المملكة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفدًا وزاريًّا سعوديًّا إلى السودان؛ تضامنًا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، الوفد الوزاري الذي زار الخرطوم، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين. وضم الوفد وزير النقل نبيل العامودي، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، ووزير التجارة ماجد القصبي.
وقال وزير التجارة ماجد القصبي، إن زيارة الوفد للخرطوم جاءت بتوجيه من الملك سلمان؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، وزيادة التبادل التجاري، مشيرًا إلى زيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين إلى السودان في هذا الصدد، مضيفًا أن خادم الحرمين أكد أن أمن السودان من أمن المملكة، وأن استقراره استقرار لها، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.
وأوضح القصبي أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرًا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن السعودية قدمت أكثر من 23 مليار ريال للخرطوم، منها ثمانية مليارات ريال في السنوات الأربع الأخيرة، مضيفًا أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروضًا واستثمارات دُرست، وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد وزاري سعودي يزور السودان تضامنًا معه في مواجهة التحديات الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.