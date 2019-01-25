وفد وزاري سعودي يزور السودان تضامنًا معه في مواجهة التحديات الراهنة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفدًا وزاريًّا سعوديًّا إلى السودان؛ تضامنًا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، الوفد الوزاري الذي زار الخرطوم، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين. وضم الوفد وزير النقل نبيل العامودي، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، ووزير التجارة ماجد القصبي.

وقال وزير التجارة ماجد القصبي، إن زيارة الوفد للخرطوم جاءت بتوجيه من الملك سلمان؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، وزيادة التبادل التجاري، مشيرًا إلى زيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين إلى السودان في هذا الصدد، مضيفًا أن خادم الحرمين أكد أن أمن السودان من أمن المملكة، وأن استقراره استقرار لها، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وأوضح القصبي أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرًا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن السعودية قدمت أكثر من 23 مليار ريال للخرطوم، منها ثمانية مليارات ريال في السنوات الأربع الأخيرة، مضيفًا أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروضًا واستثمارات دُرست، وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.