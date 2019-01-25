السعودية اليوم / إرهابي يسلم نفسه وإيقاف مهربين ومهاجرين في الجزائر



تونس 19 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب شرق الجزائر ، وبحوزته مسدس رشاش وكمية من الذخيرة .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها ببرج باجي مختار أوقفت أربعة مهربين ومنظم لرحلات هجرة غير شرعية بوهران .

// انتهى //

17:52ت م

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تونس 19 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسسلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب شرق الجزائر ، وبحوزته مسدس رشاش وكمية من الذخيرة .وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها ببرج باجي مختار أوقفت أربعة مهربين ومنظم لرحلات هجرة غير شرعية بوهران .// انتهى //17:52ت م0091

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