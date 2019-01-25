السعودية اليوم / الجيش الجزائري يتدخل لإنهاء عزلة عن عدد من المحافظات المحاصرة بالثلوج



تونس 19 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

تدخلت قوات الجيش الجزائري لإنهاء عزلة عن عدد من المحافظات الجزائرية التي تشهد تقلبات جوية وتساقط كميات كبيرة من الثلوج .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بكل من محافظات سكيكدة وباتنة وجيجل تدخلت لفتح الطرقات والمسالك المقطوعة وتقديم العون والمساعدة للسكان .

// انتهى //

17:39ت م

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تونس 19 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 25 يناير 2019 م واستدخلت قوات الجيش الجزائري لإنهاء عزلة عن عدد من المحافظات الجزائرية التي تشهد تقلبات جوية وتساقط كميات كبيرة من الثلوج .وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بكل من محافظات سكيكدة وباتنة وجيجل تدخلت لفتح الطرقات والمسالك المقطوعة وتقديم العون والمساعدة للسكان .// انتهى //17:39ت م0088

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