السعودية اليوم / حرس الحدود التونسي يوقف 17 مهاجرًا غير شرعي



تونس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

أوقف حرس الحدود التونسي 17 مهاجرًا غير شرعي في محافظتي مدنين وتطاوين جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسي في بيان اليوم، أنه تم إيقاف المهاجرين وهم بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية باتجاه تونس ، مشيرة إلى أنهم يحملون جنسيات إفريقية.

// انتهى //

17:10ت م

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تونس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأوقف حرس الحدود التونسي 17 مهاجرًا غير شرعي في محافظتي مدنين وتطاوين جنوب شرقي البلاد.وأوضحت وزارة الداخلية التونسي في بيان اليوم، أنه تم إيقاف المهاجرين وهم بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية باتجاه تونس ، مشيرة إلى أنهم يحملون جنسيات إفريقية.// انتهى //17:10ت م0082

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