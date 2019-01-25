السعودية اليوم / إغلاق مصنع لتعبئة الملح في الدلم لمخالفات صحية ونظامية



السيح 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

أغلقت بلدية الدلم اليوم, مصنعًا لتعبئة الملح غير مرخص, وأيضاً غير مطابق للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولة رقابية مفاجئة نفذها مفتشو إدارة صحة البيئة في البلدية.

وأشارت البلدية إلى أنه جرى ضبط عدة مخالفات بالمصنع ومنها تعبئة وتغليف وتزوير منتجات الملح لعلامات تجارية معروفة، وعدم وجود شهادات صحية للعمالة بالمصنع، وتدني ‏مستوى النظافة العامة بالموقع، حيث جرى التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة، وتحويل العمالة المخالفة بالمصنع للجهات الأمنية المختصة.

‏ودعت بلدية الدلم المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الدلم، عبر الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

// انتهى //

16:58ت م

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السيح 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأغلقت بلدية الدلم اليوم, مصنعًا لتعبئة الملح غير مرخص, وأيضاً غير مطابق للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولة رقابية مفاجئة نفذها مفتشو إدارة صحة البيئة في البلدية.وأشارت البلدية إلى أنه جرى ضبط عدة مخالفات بالمصنع ومنها تعبئة وتغليف وتزوير منتجات الملح لعلامات تجارية معروفة، وعدم وجود شهادات صحية للعمالة بالمصنع، وتدني ‏مستوى النظافة العامة بالموقع، حيث جرى التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة، وتحويل العمالة المخالفة بالمصنع للجهات الأمنية المختصة.‏ودعت بلدية الدلم المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الدلم، عبر الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //16:58ت م0081

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