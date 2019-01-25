شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2.5 مليون مخالفًا وترحيل 430 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 18/5/1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط (2504037) مخالفاً، منهم (1949024) مخالفاً لنظام الإقامة، و (383033) مخالفاً لنظام العمل، و (171980) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (41233) شخصاً، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و (46%) إثيوبيو الجنسية، و (3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1852) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

فى حين بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3305) أشخاص.

وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1015) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (984) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (31) سعودياً.

أما إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (10647) وافداً مخالفاً، منهم (8938) رجُلاً، و (1709) نساء.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (385898) مخالفاً، وإحالة (345075) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (430271) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم