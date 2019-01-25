شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 30 طنًا سلال غذائية بحجة والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية في قرى الساده الظهر والساده المغتربين التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,472 فرد.



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