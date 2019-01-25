شكرا لقرائتكم الحج تعيد تشكيل مجالس إدارات مؤسسات الطوافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أقرت وزارة الحج والعمرة إعادة تشكيل مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف بما تقتضيه المصلحة العامة من خلال تمديد عمل المجالس لمدة عام، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها ” متابعات الخليج 365 “.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

مجلس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية :-

م. عباس قطان – رئيسا، د.محمد بياري – نائبا

وعضوية كل من :أحمد يحيى، فؤاد بشارة، محمد معاجيني، محمد بانة، شادي مسكي،إبراهيم فلالي، فايق مداح، ماهر جمال، ياسر السباعي،حنان عنقاوي.

مجلس إدارة مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا.

محمد أمين بن حسن أندرقيري – رئيسا، د.يوسف بن عبدالحميد جاها – نائبا للرئيس

وعضوية كل من :سعود بن عبدالعزيز دمنهوري، وليد بن محمدرشيدي، عماد بن فيصل فطاني،محمود بن عقيل دمنهوري

عثمان بن حسن إدريس، عماد بن عبدالله جوهر،صافي بن عبدالرحمن أزهري،وائل بن أحمد عقيلي،أنس بن عبدالحميد سدايو،رحاب بن يوسف كمفر.

مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران

الدكتور عصام إبراهيم أزهر – رئيسا، هشام عبدالرحمن إسماعيل نائبا

وعضوية كل من :

حسان عبدالله غنام

فيصل حسين أزهر

محمود عبدالرحمن مغربي

ماهر إبراهيم أزهر

د. عماد أحمد مكي

هادي طلال قطب

محمد عدنان حمزة

إيمان عبدالرحمن مغربي

د. رزان محمد سناري

مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب، آسيا

د رأفت بدر رئيسا ، م زكي حريري “نائبا ،م هشام شلي نائبا

وعضوية كل من :

عمر أكبر

ماجد دانش

أحمد خالد عطاس

مصطفى حريري

محمد عبدالله عطاس

عاصم منصور سليم الدين

عماد دانش

هنادي رمضاني

نجود جمل الليل

مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية

رامي لبني – رئيسا، الدكتور عبدالرحمن مارية نائبا، طارق علوي – نائبا

وعضوية كل من :

محمد برهان سيف الدين

عدنان مختار

عبدالرحمن داغستاني

بندر خياط

عدنان مقلان

محمد أبو السعود

عبدالله لشكر

منصور علوي

سحر بنقش

مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا

طارق عنقاوي – رئيسا، طارق كوشك – نائبا للرئيس

وعضوية كل من :

زهير شاكر

محمد شاكر

عماد قاري

عادل قاري

عبدالله عقيل

وائل حلبي

ماجد صبغة

سمير توكل

عبدالعزيز سروجي

ندى برنجي.

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