الان تتابع بلدية الدلم تغلق مصنعا لتعبئة الملح يزور علامات تجارية معروفة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلقت بلدية محافظة الدلم ممثلة في إدارة صحة البيئة، مصنعا لتعبئة الملح غير مرخص له وغير مطابق للاشتراطات الصحية والذي يقوم بتعبئة وتغليف وتزوير منتجات الملح لعلامات تجارية معروفة، كما تم ضبط عدد من المخالفات منها عدم وجود شهادات صحية للعمالة المشغلة، وتدني مستوى النظافة العامة بالموقع، وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات بحق صاحب المصنع، كما تم تحويل جميع العمالة المخالفة والمشغلة للمصنع للجهات الأمنية لإتخاذ اللازم بحقهم.

وتأمل البلدية، تعاون المواطنين والمقيمين مع الإدارات الخدمية في البلدية والتي يمكنها من رفع مستوى رقابة وسلامة الأغذية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية في محافظة الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية محافظة الدلم، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.